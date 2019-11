Perde il controllo dell'auto e falcia un pedone: ventenne grave, ferito anche il conducente

É di due ragazzi feriti, uno dei quali in modo serio, il bilancio di un incidente stradae avvenuto martedì mattina a Noventa Padovana.

L'incidente

L'impatto si è verificato alle 9 lungo via Serenissima, alle porte della zona industriale del capoluogo. Lungo l'arteria viaggiava a bordo della sua auto un 22enne di Camponogara nel Veneziano. La combinazione dell'asfalto bagnato da giorni di pioggia intermittente e della velocità sostenuta sono i primi indiziati tra le possibili cause della sbandata che ha coinvolto l'utilitaria. Dopo aver perso aderenza il mezzo ha sbandato finendo nella canaletta a lato strada. Nella carambola ha però centrato un pedone che transitava lungo il tratto di strada privo di marciapiede.

I feriti

É un 21enne padovano, travolto e vittima non solo del violento impatto con il veicolo ma anche del successivo con l'asfalto. Con l'arrivo sul luogo dell'incidente della polizia locale e del Suem, i due giovani sono stati entrambi presi in carico dalle ambulanze. Il guidatore ha rimediato diverse contusioni, ma le sue condizioni sono stabili e, dopo le analisi per chiarire se al momento dell'impatto guidasse sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, è stato dimesso. Peggio è andata al pedone, intubato e trasferito d'urgenza al pronto soccorso con diverse ferite piuttosto serie. I vigili urbani di Noventa sono ora la lavoro per chiarire con esattezza le cause dello schianto.