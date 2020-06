Camion si ribalta e perde il carico: intervengono i vigili del fuoco e i carabinieri

Incidente venerdì mattina in via Strozzi a San Martino di Lupari dove un camion che stava percorrendo la strada ha perso il suo carico. Sulle cause del sinistro stanno eseguendo gli accertamenti i carabinieri della locale stazione.

Ricostruzione

Stando a quanto raccontato dai testimoni il mezzo pesante avrebbe perso il suo carico all'altezza di una curva. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco con una gru per raddrizzare il mezzo.

Notizia in aggiornamento