Incidente a Piombino Dese, scontro fra due auto: sei persone coinvolte, un ferito grave

Grave incidente stradale, poco dopo le 19 di lunedì sera, in via Gattoeo a Piombino Dese. Si è trattato di un violento scontro tra due auto, una Fiat Punto condotta da un uomo e un Fiat Doblo con cinque persone a bordo.

UN FERITO GRAVE. I vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Punto, rimasto incastrato nell’auto, finita rovesciata in un piccolo canale di scolo. L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 e portato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.

OPERAZIONI TERMINATE DOPO 2 ORE. I quattro passeggeri del Doblo sono invece stati visitati al pronto soccorso di Camposampiero; illeso il conducente del furgoncino. Le operazioni dei pompieri sono terminate dopo circa due ore. Sul posto la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro.