Incidente stradale a Piove di Sacco: un ragazzo e una donna estratti dall'automobile

Poco dopo le 19 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale frontale tra due auto al km 22 della statale 516 a Piove di Sacco.

L'intervento

I pompieri intervenuti dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un ragazzo e una donna dalle due auto di cui una finita nel fossato. I feriti, tre in tutto, sono stati stabilizzati dal personale del suem 118 intervenuti con l’elisoccorso e un’ambulanza per essere trasferiti in ospedale dove non risultano però in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Gallery