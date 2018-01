Si rovescia con la vettura dentro al fossato: uomo estratto vivo dai vigili del fuoco

Alle ore 10, i vigili del fuoco sono intervenuti la SP 4 ad Arzarello di Piove di Sacco per un automobilista finito rovesciato con la vettura dentro il fossato di fianco la carreggiata, dopo aver perso il controllo del mezzo.

L'INCIDENTE

L’uomo, rimasto ferito, è stato aiutato a uscire da alcuni passanti, che hanno anche chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto per il recupero, mentre l’uomo è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Sul posto la polizia locale.