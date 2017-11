Tragedia sfiorata nel Piovese: investite sulle strisce mentre vanno alla fermata del bus

L'incidente è avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 14 a Piove di Sacco. Due ragazze di 16 anni, residenti a Pontelongo, si stavano recando alla fermata del bus di via Carraresi quando, attraversavano la strada sulle strisce pedonali, sono state falciate da una Peugeot 206 guidata da un 47enne del posto. Il conducente ha tentato una frenata disperata, ma l'impatto è stato inevitabile.

FERITE.

Le due giovani sono cadute rovinosamente a terra e sono state soccorse dai sanitari del Suem 118 per essere poi trasferite all'ospedale di Piove di Sacco. Nonostante i traumi riportati le due ragazze non sono in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi e sottoposto l'automobilista all'esame dell'etilometro che è risultato negativo. All'origine dell'incidente potrebbe esserci una banale distrazione o la velocità.