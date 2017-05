Tamponamento a catena nel Piovese: coinvolte tre auto, altrettanti i feriti

Sabato mattina, inotorno alle 10, tre veicoli, sono rimasti coinvolti in un tamponamento avvenuto in via Borgo Padova, a Piove di Sacco. Per cause in corso di accertamento, le tre auto, una Mercedes, una Kia ed una Fiat Punto, hanno colliso all’altezza della rotonda del centro Commerciale "Piazza Grande".

FERITI. I conducenti, una 42enne di Piove di Sacco, un 22enne di Padova ed un 75enne di Sant'Angelo di Piove sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasferiti in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri del Norm di Casalserugo.