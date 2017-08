Perde il controllo dell'auto e finisce contro un platano: 66enne trasportata in ospedale

Martedì pomeriggio, intorno alle 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiumicello a Piove di Sacco per soccorrere una donna andata a sbattere contro un platano dopo aver perso il controllo dell’auto.

SOCCORSI. I pompieri del locale distaccamento hanno messo in sicurezza il mezzo e liberato la donna 66enne, rimasta incastrata nell’abitacolo della Volkswagen Polo. È stata quindi stabilizzata dal personale del Suem 118 e trasferita in ospedale. Sul posto la polstrada e la polizia locale. Durante le operazioni di soccorso, durate circa un'ora e mezza, il traffico è rimasto bloccato.