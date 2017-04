Incidente nel Piovese, scooterista frena e cade a terra allo stop: grave un 73enne

Sabato mattina, poco prima delle 9, un 73enne di Campolongo Maggiore (Venezia) stava percorrendo via Montello a Piove di Sacco, in sella al suo scooter Malaguti 50. In prossimità di uno stop, complice l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, l'anziano ha frenato ed è caduto a terra.

PROGNOSI RISERVATA. L'anziano è stato soccorso dai sanitari del Suem 118. Nell'incidente l'uomo si è procurato la lussazione di una spalla ma a destare preoccupazione è un trauma interno. L'anziano si trova ora ricoverato all'ospedale di Piove di Sacco in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Piove di Sacco.