Centauro contro due automobili: ferito gravemente un 28enne dopo lo scontro

Un altro incidente ha caratterizzato le strade della provincia di Padova. A restare coinvolte giovedì pomeriggio verso le 16 a Piove di Sacco all’incrocio tra via Valerio e via Da Vinci sono stati un furgone Fiat condotto da una 56enne di Saccolongo e una Peugeot 207 al cu volante c’era una 23enne di Arzergrande e una moto Honda Cbr 500 con in sella un 28enne di Misano Adriatico.

L’incidente

Il centauro è stato quello che ha avuto la peggio: per lui è stato necessario il ricovero all’ospedale di Padova dov’è arrivato in codice rosso per le lesioni multiple. Fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita. Il traffico è andato a rilento per tutto il pomeriggio tornando alla normalità solo verso le 18. Da Padova si era alzato anche l’elisoccorso ma alla fine non è stato necessario caricare a bordo i pazienti. I rilievi sono stati fatti a cura dei carabinieri della locale stazione.