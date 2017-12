Guida senza patente e rimane coinvolto in un incidente: rifiuta anche l'alcoltest, denunciato

Venerdì sera, poco prima della mezzanotte, due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Piove di Sacco, all'incrocio tra via Piovese e via Pilastri. Ferita lievemente una 18enne del posto alla guida di una Lancia Y che si è scontrata contro una Volkswagen Polo guidata da un 53 anni di Piove.

DENUNCIATO.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Codevigo che hanno eseguito i rilievi del caso accertando che il conducente Volkswagen Polo era al volante senza mai aver conseguito la patente. Non solo, l'uomo apparso su di giri si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest pertanto i militari hanno provveduto a denunciarlo per guida in stato di ebrezza e multarlo per guida senza patente.