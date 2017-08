Schianto tra un furgone e una moto: centauro finisce a terra, elitrasportato a Padova

Incidente stradale mercoledì pomeriggio a Ponso.

LA DINAMICA.

All'altezza di via Chiesa di Bresega un furgone Ducato, condotto da un 25enne romeno, stava per effettuare una svolta a sinistra per entrare in un'abitazione privata quando si è accorto che nel senso opposto di marcia proveniva un motociclista. Il conducente dell'autocarro si è quindi fermato ma, nella manovra, ha fatto il controllo del mezzo al motociclista che sbandando e finito sul Ducato.

CENTAURO FERITO.

Il motociclista, un 62enne del posto, ha riportato traumi e fratture multiple alle costole. È stato quindi elitrasportato all'ospedale di Padova, trattenuto in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Este.