Non si accorge che sopraggiunge una macchina: travolto un passante a Pontelongo

Non si è accorto di una macchina che stava transitando e ha tentato di attraversare la strada: è stato travolto.

L'INCIDENTE

A finire in ospedale C.F. un 20enne di origine marocchina. L'incidente giovedì sera attorno alle 19 in via San Lorenzo a Pontelongo: l'automobilista, alla guida di una Opel Astra, un 47enne, ha tentato di raggirare il passante ma non ci è riuscito. Il giovane 20enne è stato trasportato in ospedale per le cure del caso ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto oltre agli uomini del Suem si sono portati i carabinieri.