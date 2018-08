Nuova raffica di incidenti nell'Alta Padovana: gravi due centauri, ferito un ciclista

Raffica di incidenti nel tardo pomeriggio di giovedì sulle strade dell'Alta Padovana: ad avere la peggio due motociclisti, entrambi ricoverati in prognosi riservata.

Villa del Conte

Il primo sinistro è avvenuto tra Villa del Conte e Abbazia Pisani, in via Commerciale all'altezza del distributore di benzina e ha coinvolto una Fiat Punto condotta da L.F. (51enne del posto) che viaggiava in direzione Cittadella e stava svoltando nell'ingresso della propria abitazione: la donna non si è accorata del sopraggiungere della Bmw 1200, di proprietà di un uomo di 57anni di Santa Giustina in Colle: l'impatto è stato violento e il centauro è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Padova, mentre la donna al volante della vettura è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Camposampiero.

Borgoricco

Anche nel caso dell'incidente di Borgoricco (occorso in via Desman) ad avere la peggio è stato il motociclista, al volante di una Ducati Monster: si tratta di I.G., 37enne residente proprio nel paese dell'Alta ma di origini albanesi, che è stato subito elitrasportato in ospedale dove si trova ora in prognosi riservata dopo lo scontro con F.T., 41enne di Campodarsego.

Massanzago

A Massanzago, infine, tanto spavento ma fortunatamente conseguenze meno gravi per un ciclista 31enne di Pionca di Vigonza, rialzatosi da terra con qualche escoriazione alle braccia dopo il contatto con una macchina guidata da un 54enne del luogo.