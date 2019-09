Esce da scuola e viene urtata da un'auto che non si ferma: si cerca l'anziano alla guida

Si è concluso con tanta paura e qualche botta al ginocchio l'incidente che alle 13 di mercoledì ha visto una 15enne di Este urtata da un'utilitaria lungo via Argine Restara. L'uomo alla guida però non si è fermato per verificare come stesse la ragazza.

L'urto

Ad assistere erano in molti, poiché la giovane era appena uscita insieme a decine di coetanei dal vicino istituto professionale Enrico Fermi, dove da pochi minuti erano finite le lezioni. L'adolescente ha attraversato la strada mentre sopraggiungeva a bassa velocità una Fiat Punto. Forse per la poca visibilità dovuta alla calca, forse per una distrazione o per il movimento improvviso della ragazzina, il conducente non ha frenato in tempo, urtandole il ginocchio sinistro con la parte anteriore destra del paraurti.

Le indagini

Un impatto di pochi secondi, dopo il quale l'auto ha proseguito la marcia senza fermarsi. La giovane, lamentando un dolore al ginocchio, ha chiesto l'arrivo di un'ambulanza che l'ha trasferita al pronto soccorso di Schiavonia, da dove è stata dimessa dopo averle refertato delle lievi contusioni. Nel frattempo in via Argine Restara è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile di Este, che ascoltate le testimonianze dei presenti si è messa alla ricerca della Fiat. Al volante pare ci fosse un anziano, che i militari stanno cercando di rintracciare per capire se si fosse reso conto dell'urto e perché non si fosse fermato.