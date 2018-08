Gravissimo incidente nella notte sulla statale Romea: quattro i feriti trasportati in ospedale

Grave incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì sulla Romea nel comune di Legnaro. Stando a una prima ricostruzione due automobili si sarebbero scontrate verso l'1.50.

Quattro feriti

Ad avere la peggio nel frontale è stato un uomo ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Le ambulanze giunte sul posto hanno caricato anche gli altri feriti che sono stati trasportati al nosocomio di Piove di Sacco in codice giallo. Per estrarre le persone è stato necessario l'intervento dei pompieri che hanno aiutato i sanitari.

Domenica

Domenica pomeriggio alle 17 a Correzzola sulla S.R. 104, i carabinieri sono intervenuti in un altro incidente. Per cause in corso di accertamento una Volkswagen Golf condotta da un 77enne di Bagnoli di Sopra si è scontrata con una Ford Focus guidata da un 24enne, residente in Croazia. Fortunatamente nessuno dei due coinvolti è rimasto ferito.