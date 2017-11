Perde il controllo dell'automobile e abbatte un palo: ferito un giovane a Rubano

Intorno a mezzogiorno di domenica i vigili dl fuoco sono intervenuti in via Gioberti a Bosco di Rubano per un’autovettura finita in un campo dopo aver divelto un palo della pubblica illuminazione: ferito il conducente.

L'INCIDENTE

Le squadre di Abano Terme e Padova hanno messo in sicurezza l’auto e il palo ed estratto un giovane che è stato assistito dal personale del suem 118 intervenuto con l’elisoccorso: è stato stabilizzato ed elitrasportato in ospedale.Sul posto la polizia locale per dirigere il traffico veicolare e rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.