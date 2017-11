Pedone investito da un motociclista sulle strisce pedonali: grave un 53enne

L'incidente mercoledì mattina, poco prima delle 10 a Sarmeola di Rubano, in via Rossi.

FERITI.

Per cause in corso di accertamento un 53enne di Rubano è stato investito sulle strisce pedonali da una moto condotta da un 46enne di Mestrino. Il 53enne è stato elitrasportato in ospedale a Padova dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Ferito in maniera più lieve il motociclista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.