Scontro auto-tir nel Veronese: autocarro fuori strada, ferito un 22enne padovano

Un 22enne di Montagnana, alla guida di un'utilitaria, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 10.30, a San Bonifacio (Verona). Per cause in corso di accertamento l'auto condotta dal padovano ha impattato contro un tir lungo la Sp 38.

L'INCIDENTE.

Le squadre dei pompieri di Lonigo (Vicenza) e Verona accorsi sul posto con tre mezzi tra cui l’autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il ragazzo veniva soccorso dal personale del Suem 118 per essere stabilizzato e portato in ospedale. Illeso l’autista dell’autocarro Iveco 120 finito fuori strada. La polizia locale ha effettuato i rilievi. Sul posto anche il personale sicurezza ambiente per il ripristino della sicurezza del manto stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno a mezzogiorno.