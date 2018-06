Tragico incidente nell'Alta: macchina esce di strada e si cappotta, morti due padovani

Tragico incidente nel pomeriggio di sabato a San Giorgio in Bosco: una macchina è uscita di strada in curva e i due occupanti sono morti.

La dinamica

Tutto è successo alle ore 17 circa a Paviola, in via Calandrine: stando alle prime ricostruzioni un 63enne ha perso il controllo della propria Volkswagen Golf per cause ancora in corso di accertamento. L'automobile è uscita di strada all'altezza di una curva e si è cappottata. A bordo del veicolo c'era anche 56enne deceduto insieme al guidatore.

(Notizia in aggiornamento)