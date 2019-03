Finisce con l'auto nel canale, la abbandona e torna a casa: intervengono i pompieri

Giovedì mattina, alle 4.45, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 307 a San Giorgio delle Pertiche per la segnalazione di un’auto dentro il canale. I pompieri arrivati sul posto con i volontari di Santa Giustina e con il personale di Cittadella e Padova con l’autogrù, hanno prima ispezionato l’auto accertando che non c’era nessuna persona all’interno, recuperando poi recuperato il mezzo con l’autogrù. L’autista è riuscito a mettersi in salvo e ad andare a casa, come constatato successivamente dai carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza.

Notizia in aggiornamento