Schianto tra auto nell'Alta Padovana: una vettura si ribalta, miracolati due frati

Incidente mercoledì, in via Piovego, all'incrocio con via Fornace, a San Giorgio delle Pertiche. Nello schianto sono state coivolto due auto, una Volto e una Panda, quest'ultima carambolata subito dopo l'impatto con l'altro mezzo. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza del conducente di una Volvo.

FRATI. A bordo della Panda due frati che sarebbero usciti illesi dallo schianto. A scopo precauzionale i religiosi sono stati accompagnati pronto soccorso e dimessi subito dopo gli accertamenti del caso. Illeso invece il conducente della Volvo. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Padova.