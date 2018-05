Scontro tra automobile e ciclomotore a San Pietro in Gu: due scooteristi in gravi condizioni

Grave incidente stradale lunedì sera attorno alle 19 a San Pietro in Gu.

L'incidente

Per cause ancora da accertare una Ford Mondeo condotta da una 47enne residente in provincia di Vicenza, N.S., e un ciclomotore condotto da un 30enne di origini indiane che si trovava sullo scooter con un connazionale. L'impatto ha sbalzato i due dalla sella. Feriti gravemente sono stati trasportati in ospedale dove sono stati ricoverati in codice rosso. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine.