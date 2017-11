Tragedia nella notte, frontale tra auto: una donna e due ragazzi muoiono sul colpo

Una donna e due ragazzi sono morti venerdì notte in uno schianto tra mezzi a Sant’Angelo di Piove di Sacco. L'incidente intorno alle 4 in via Piovese. Per cause in corso di accertamento, una Volkswagen Maggiolino guidata da Jole Bodo, barista 36enne di Saonara e una Fiat Punto con a bordo Michael Adu 20enne di Pontelongo e Vincenzo Stara 26enne di Cagliari, pizzaioli al rientro dal lavoro, si sono scontrate frontalmente.

INUTILI I SOCCORSI.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piove di Sacco che hanno messo in sicurezza mezzi, ma purtroppo il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte di tutte e tre le persone. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un colpo di sonno.