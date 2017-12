Paura nel Piovese: l'autista ha un malore, bus di linea finisce contro un'abitazione

Poco dopo le 19 di mercoledì l'autista di un bus di linea, colpito da malore, è finito contro il pilastro di un fabbricato . È successo in via San Marco a Celeseo di Sant’Angelo di Piove di Sacco.

AUTISTA IN OSPEDALE.

L'autista è riuscito a fermarsi ma quando poi il mezzo si è mosso, probabilmente perché non frenato, non è riuscito a bloccarlo in tempo andando quindi a sbattere contro la struttura. Fortunatamente sul mezzo non c'era passeggeri. L'impatto ha provocato lievi danni alla struttura e al cristallo del bus. I pompieri del locale distaccamento hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato assistito dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Sul posto la polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.