Schianto nell'Alta Padovana: postino travolto da un'auto, è in gravi condizioni

Giovedì mattina, poco dopo le 11, per cause in corso di accertamento, il postino di Santa Giustina in Colle è stato centrato da un'auto mentre era in servizio. Lo schianto in via Tergola.

SOCCORSI. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con l'ausilio dell'elisoccorso. L'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. Sul posto per i rilevi i carabinieri.