Esce di strada e si ribalta con la sua vettura a Santa Giustina in Colle: ferito

Esce di strada con la sua automobile e si ferisce dopo essersi ribaltato.

Incidente stradale

L'episodio nella notte tra sabato e domenica attorno alle 3 in località Fratte a Santa Giustina in Colle: l'automobilista, a bordo della sua vettura, dopo aver perso il controllo si è ribaltato in mezzo a un campo ferendosi. Immediato l'intervento degli uomini del Suem che lo hanno stabilizzato e trasportato in ospedale per curarlo. Sul posto i carabinieri di Trebaseleghe che hanno effettuato i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso e dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.