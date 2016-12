Incidente a Santa Margherita di Codevigo, auto fuori strada lungo l'argine: un ferito

Un automobilista è rimasto ferito gravemente, anche se fortunatamente non versa in pericolo di vita, martedì sera, intorno alle 23, in seguito a una fuoriuscita autonoma di strada, lungo l'argine, a Santa Margherita di Codevigo.

FUORI STRADA. Il conducente, per cause al vaglio della polstrada intervenuta per i rilievi, ha perso il controllo della sua Fiat Punto, vecchio modello, in via Argine sinistro, finendo in un campo, dalla parte opposta rispetto a fiume. Sul posto i soccorsi del Suem 118, che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Piove di Sacco per le cure del caso.