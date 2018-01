Esce di strada con la sua auto, nel sangue ha tre volte il tasso di alcol consentito

Esce di strada con l'automobile, nel sangue ha tre volte il tasso di alcol consentito.

INCIDENTE

L'incidente lunedì mattina attorno alle 5 in via Brentasecca a Saonara: il conducente, un 29enne, si è messo alla guida del mezzo con nel sangue oltre tre volte il tasso di alcol consentito. Dopo essere uscito dalla carreggiata è stato soccorso e controllato dai carabinieri: illeso, nel sangue aveva 1,70 grammi di alcol. E' tato denunciato per guida in stato di ebbrezza.