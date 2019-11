Si schianta e causa un blackout: autista scomparso, abbandona l'auto rubata

Poteva sembrare un'uscita di strada come molte altre, non fosse stato per la sparizione del conducente. Le prime verifiche hanno chiarito il motivo della strana scomparsa, dovuto al fatto che il veicolo risultava rubato.

L'incidente

L'ipotesi ha preso corpo alle prime ore di mercoledì, quando i carabinieri sono intervenuti in via Caporala a Borgo Veneto, in località Saletto. Lungo l'arteria secondaria una Fiat Bravo giaceva a lato strada accanto a un palo dell'illuminazione pubblica, centrato al termine della sua corsa. Un impatto violento, che ha anche causato un limitato blackout in zona, inclusa la vicina via Roma. Degli occupanti del veicolo però, non c'era alcuna traccia.

La scomparsa

Una fatto insolito, che ha da subito insospettito i militari. Appurato che in zona non vi fossero feriti, magari sbalzati fuori dall'abitacolo nell'urto, si è proceduto controllando i documenti del mezzo. A quel punto i contorni della vicenda hanno cominciato a chiarirsi: la Bravo è risultata rubata e il conducente, dopo l'incidente, con tutta probabilità l'ha abbandonata per non essere scoperto.

Le indagini

Gli inquirenti stanno dando la caccia alla persona che si trovava alla guida, oltre a tentare di capire se a bordo viaggiassero anche altre persone e se qualcuno sia rimasto ferito. Le indagini proseguono anche per identificare l'autore del furto, messo a segno il 22 ottobre ai danni di un 23enne di Gazzo Padovano. Rimosso il veicolo incidentato, in via Caporala è proseguito il lavoro dei vigili del fuoco, impegnati nel completo ripristino della rete elettrica.