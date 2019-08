Si schiantano con l'auto contro un platano: passeggera elitrasportata in ospedale, è grave

L'uscita di strada autonoma. E lo schianto contro un platano: grave incidente stradale a Conselve, due feriti di cui una ragazza elitrasportata in ospedale e in prognosi riservata.

L'incidente

È successo alle ore 16.30 circa in via Padova a Conselve, all'altezza dell'azienda Bonollo: un 27enne di Cavarzere stava viaggiando con una compaesana di 22 anni su un'Alfa Romeo Giulietta quando ha perso per cause ancora in corso di accertamento il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta e andando a sbattere violentemente contro un albero. Sul posto Suem e pompieri oltre ai carabinieri di Conselve e Albignasego: il ragazzo al volante è stato portato all'ospedale di Schiavonia, mentre per la passeggera è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.