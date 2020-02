Auto travolge ciclista alla rotonda: l'uomo di 40 anni è grave in ospedale

Grave incidente nella mattinata di venerdì a San Martino di Lupari dove un uomo in bicicletta è stato travolto da un'autovettura all'altezza di una rotonda. Il sinistro si è verificato verso le 6.30 alla rotatoria tra via Garibaldi e via Monte Grappa. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco che per prima è intervenuta. I mezzi coinvolti sono una Jeep Renegade condotta da un uomo di 46 anni del posto, il ciclista invece è uomo di origini albanesi che vive in paese del 1980.

I soccorsi e l'ospedale

Il violento impatto sarebbe dovuto a una mancata precedenza dell'automobile che non si è accorta della presenza del mezzo a due ruote all'interno del rondò. Lo straniero è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale a Cittadella dov'è entrato in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L'automobilista è stato sottoposto ad alcol test che ha dato esito negativo.