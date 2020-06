Incidente all'ora di pranzo nell'Alta: coinvolte due auto e due camion, un ferito

Incidente stradale giovedì mattina verso mezzogiorno all'intersezione tra le vie Cornara e via Desman a Borgoricco all'altezza del civico 43, in una zona già teatro in passato di gravi sinistri. Stando alle prime informazioni sono rimasti coinvolti due camion e due utilitarie. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e la polizia locale della Federazione del Camposampierese. Da Padova era partito anche l'elisoccorso che è comunque rientrato. Una persona è rimasta ferita, sembra in modo non grave. La circolazione va rilento.

La dinamica

Secondo la ricostruzione degli agenti della Federazione del comandante Antonio Paolocci, un mezzo adibito a trasporto eccezionale è stato superato da un altro autocarro. Proprio in quel momento un'utilitaria con a bordo una donna è uscita da una proprietà privata e si è scontrata frontalmente col mezzo pesante, andando poi a centrare un'altra automobile che era in sosta. I due conducenti delle utilitarie sono rimasti leggermente feriti con escoriazioni ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Illesi i due camionisti.