Violento schianto contro un platano: conducente estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale

La perdita di controllo, lo schianto, la corsa in ospedale: grave incidente stradale nella Bassa Padovana in piena notte.

La dinamica

È successo poco prima delle ore 4.30 della notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre a Correzzola, al km 25 della strada statale 516: un giovane ha perso il controllo della sua auto terminando la sua corsa contro un platano. I vigili del fuoco, accorsi dal Piove di Sacco, hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori idraulici per estrarre il giovane. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem 118, che l'ha stabilizzato per poi trasferirlo in ospedale. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate all'alba.