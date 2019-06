Malore dell'automobilista: schianto all'incrocio tra via Dante e Corso Milano

Schianto nella mattina di venerdì in Corso Milano all'altezza dell'intersezione con via Dante. Secondo le prime informazioni una donna che era al volante di un'utilitaria nera ha perso il controllo del veicolo, probabilmente per un malore, ed ha centrato lo sparti-traffico al centro della carreggiata.

L'incidente

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale insieme a quelli del Suem oltre ai tecnici per il ripristino della strada. La donna è stata trasportata in osedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento