Si schianta in auto contro la farmacia: malore fatale per un 64enne originario della Bassa

Ci sarebbe un malore all'origine dell'incidente stradale che è avvenuto nella mattinata di giovedì 22 agosto a Lonigo e in cui ha perso la vita un uomo.

La dinamica

La vittima - come riporta VicenzaToday - è Giuseppe Nalin, 64enne originiario di Urbana ma residente a Lonigo: non sentendosi bene, l'uomo si è messo al volante della sua Fiat Panda per recarsi all'ospedale ma la sua corsa è finita contro il muro della farmacia comunale, all'incrocio tra via Roma e via Trieste. Sul posto i Vigili del fuoco e sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La Polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.