Schianto nella tarda serata: tre feriti e strada chiusa per consentire i soccorsi

A giudicare dalle condizioni della macchina il bilancio poteva anche essere più grave: incidente nella serata di sabato 3 agosto con tre feriti trasportati all'ospedale.

L'incidente

È successo intorno alle ore 23 a Curtarolo, in via Roma: l'auto su cui viaggiavano i giovani è uscita di strada nell'affrontare una curva terminando la sua corsa contro una siepe. Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco e il personale del Suem 118: la via è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del mezzo.