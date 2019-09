Auto esce di strada dopo essersi cappottata più volte: tre feriti, uno è grave

Una grave uscita di strada, con tre persone coinvolte di cui una ferita seriamente: è il tragico bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 settembre a Trambacche di Veggiano.

La dinamica

È successo alle ore 14.30 in via Capitello: i vigili del fuoco sono intervenutiì per un’auto finita fuoristrada dopo essere carambolata più volte. I pompieri, accorsi da Abano Terme, hanno estratto un uomo rimasto bloccato all’interno della vettura, il quale - rimasto ferito seriamente - è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 per essere poi portato in ospedale. Assistiti dal personale sanitario anche le altre due persone.