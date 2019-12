Schianto il giorno di Natale: muore a 20 anni il figlio di due dipendenti comunali

Una gravissima tragedia si è consumata la sera di Natale nell'Alta Padova dove un ventenne è rimasto vittima di un gravissimo incidente, perdendo la vita. Lo schianto è accaduto a 200 metri da casa, in via San Silvestro, poco dopo le 19. Davide Ceccon, studente e figlio di due dipendenti comunali di Piazzola, era alla guida della sua Citroen C3 quando all'altezza di via San Silvestro si è scontrato con un'Audi.

Fuoriuscita

Stando a quanto raccolto dai testimoni il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo, terminando sull'asfalto e perdendo i sensi. I sanirari del Suem 118 l'hanno soccorso mentre il padre è accorso riconoscendo il figlio. Il giovane è morto poco dopo all'ospedale di Padova dov'era stato ricoverato in gravissime condizioni. "Ciek", come era da tutti soprannominato, era molto conosciuto: aveva frequentato lo Scalcerle e il padre e la madre sono volti noti del paese avendo sempre lavorato come impiegati comunali. Sulla dinamica indagano i carabinieri della locale stazione che sono intervenuti per i rilievi.