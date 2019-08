Drammatico incidente stradale nella Bassa: 36enne muore in ospedale per le gravi lesioni subite

Torna drammaticamente a scorrere il sangue sulle strade della Bassa Padovana: Loris Giavara, 36enne residente a San Martino di Venezze (Rovigo), è morto all'ospedale di Schiavonia a causa delle gravi lesioni subite in seguito a un gravissimo incidente stradale.

I fatti

È successo nella tarda serata di sabato 17 agosto a Tribano, all'altezza del civico 7 di via Olmo: l'uomo era alla guida della sua Opel Astra quando per cause ancora in corso di accertamento (anche se nessuna responsabilità a carico di terzi è finora emersa) ha perso il controllo della sua auto uscendo dalla sede stradale e cappottandosi più volte terminando poi la sua corsa nei campi circostanti. Il conducente è stato immediatamente trasportato al vicino ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare.