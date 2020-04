Tremendo schianto fra auto e moto: centauro muore nonostante i soccorsi

Notizia in aggiornamento

Un uomo è deceduto giovedì a causa delle ferite letali rimediate nello schianto tra la sua motocicletta e un'automobile. Coinvolto marginalmente anche un terzo veicolo.

La dinamica

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì lungo via Deserto, il tratto della provinciale 42 alle porte dell'omonima frazione nel comune di Este. Per cause al vaglio della polizia locale che ha in carico i rilievi, una motocicletta si è schiantata contro un'utilitaria che è a sua volta stata tamponata da una seconda automobile. A quanto finora ricostruito, la moto proveniva da Deserto in direzione di Este. Dal senso di marcia opposto sopraggiungeva una Fiat che, all'altezza del distributore Loro, ha avviato la manovra di svolta a sinistra. Mentre l'auto attraversava la carreggiata opposta per entrare nell'area di servizio, è avvenuto il fatale schianto. Subito dopo una Lancia ha tamponato posteriormente la Fiat.

Il decesso

La situazione è subito parsa drammatica, con il centauro sbalzato violentemente a terra ad alcuni metri di distanza. Sul posto è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso del Suem che ha però fatto rientro a Padova senza pazienti a bordo. L'uomo in sella alla moto, nonostante i lunghissimi e disperati tentativi di rianimarlo, è stato dichiarato morto. Illesi i due conducenti delle vetture coinvolte. La strada è stata chiusa per consentire soccorsi e rilievi.