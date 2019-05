Si schiantano con la moto su un palo della luce: una ventenne in prognosi riservata

Le cause sono ancora tutte da accertare. Ma il responso dell'incidente è grave: lo schianto della moto contro un palo della luce procura fratture multiple al guidatore e alla passeggera, ricoverata in prognosi riservata.

La dinamica

È successo nella serata di sabato 25 maggio a Conselve, intorno alle ore 20.30: alla guida della Ktm 520 c'era M.F., 36enne del posto privo di patente, che aveva come passeggera T.B., ventenne. I due si sono introdotti nel parco comunale - peraltro interdetto alla circolazione - quando per motivi ancora ignoti l'uomo ha perso il controllo della moto schiantandosi contro un palo della luce e riportando la frattura dell'ulna sinistra e contusioni multiple guaribili in trenta giorni. È andata invece decisamente peggio alla giovane, che ha riportato la rottura della milza e la frattura dello sterno con pneumotorace bilaterale: la ragazza si trova ricoverata in prognosi riservata. Il guidatore - per il quale è stato richiesto l'esame per alcol e droga - è stato denunciato per guida senza patente, mentre la moto è stata sequestrata.