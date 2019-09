Sbanda e si schianta sul muro di un'abitazione: ferito dopo la carambola

Che cosa abbia provocato la sbandata che lo ha portato a schiantarsi, lo stabiliranno i carabinieri, intervenuti domenica sera in via Porta Vecchia per i rilievi dell'incidente.

L'incidente

Unico coinvolto è un 30enne di origine moldava che da tempo vive a Este. Viaggiava a bordo della sua Mercedes a pochi passi da cuore del centro storico quando il veicolo ha improvvisamente sbandato piombando sullo spigolo esterno di un edificio. Diversi i danni sia alla carrozzeria che all'abitazione, con il muro letteralmente sbriciolato. Il giovane alla guida se l'è invece cavata con delle contusioni, che lo hanno visto trasferito in ambulanza all'ospedale di Schiavonia dove è stato medicato. Sul posto insieme ai soccorritori è arrivata anche una pattuglia del Nucleo radiomobile, che vista la dinamica dell'incidente ha richiesto esami specifici sul 30enne per capire se avesse bevuto o assunto altre sostanze.