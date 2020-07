Schianto all'ingresso del parcheggio: l'automobile finisce sopra l'utilitaria, 2 ferite

Un incidente con due persone leggermente ferite è avvenuto lunedì mattina a Noventa Padovana all'ingresso di un parcheggio. All'origine dello schianto, accaduto verso le 8.30, all'altezza di piazzale Regione Veneto, ci sarebbe una mancata precedenza.

La dinamica

A scontrarsi sono state una Toyota Yaris condotta da una donna di 51 anni e una Lancia Y con al volante una trentadueenne. Entrambe le automobiliste sono state trasferite in pronto soccorso: nessuna delle due è in pericolo di vita. Sulla dinamica e per chiarire le responsabilità hanno lavorato gli agenti della polizia locale.