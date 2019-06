Secondo incidente del giorno in pieno centro: la mancata precedenza provoca lo schianto

Sarebbe stata una mancata precedenza a innescare l'impatto che ha coinvolto una Renault e una Citroen con targa olandese alle 15.30.

La dinamica

L'incidente si è verificato all'altezza del semaforo che regola l'incrocio tra via Giuseppe Verdi e piazza Insurrezione, davanti alla libreria Mondadori. La Renault Megane proveniente da via Martiri della Libertà, immettendosi sul viale principale, avrebbe cozzato violentemente con il lato posteriore sinistro della Citroen guidata da un turista, diretta verso piazza Garibaldi. Con le auto ferme al centro dell'incrocio, i passeggeri sono comunque usciti autonomamente senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e per stabilire le responsabilità dell'impatto. Si tratta con tutta probabilità del mancato rispetto di un semaforo rosso, ma su chi sia il responsabile la municipale sta ancora lavorando. Non sono stati rilevati particolari disagi al traffico. Poco dopo le 10 una donna era rimasta coinvolta in un'uscita di strada autonoma a poche decine di metri di distanza, all'incrocio tra corso Milano e via Dante.