Presa in pieno da un'auto nella rotatoria: 15enne elitrasportata d'urgenza in ospedale

Aveva appena finito la riunione in patronato con gli altri animatori per organizzare il Grest, e stava tornando a casa in bici. Ma un'auto l'ha presa in pieno: una 15enne è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale di Padova.

La dinamica

È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 3 giugno a Conselve, intorno alle ore 19: la ragazzina stava percorrendo la rotonda in cui confluiscono via Verdi, via Vittorio Emanuele e via Padova quando un'Audi guidata da un 29enne residente a Rovigo ma di origini siciliane l'ha investita facendola prima finire sull'auto per poi piombare a terra. Il conducente del veicolo ha immediatamente chiamato i soccorsi, e la ragazzina è stata elitrasportata in ospedale dove si trova ora in prognosi riservata. L'uomo, invece, è rimasto illeso ma è stato portato all’ospedale di Schiavonia per i test su alcol e droga. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati compiuti dalla polizia locale dell’Unione del Conselvano