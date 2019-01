Lo schianto, la perdita e il traffico deviato: scontro auto-camion nell’Alta

Spettacolare. Ma per fortuna senza conseguenze per i conducenti: un incidente tra un’automobile e un camion ha creato disagi nell’Alta Padovana.

La dinamica

È successo nel pomeriggio di giovedì 24 gennaio a Cittadella: i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Nova e via Olmo per lo sconto tra i due mezzi. I pompieri - accorsi dal locale distaccamento - hanno messo in sicurezza i mezzi e tamponato la perdita d’olio per rottura di un serbatoio del mezzo pesante, mentre il personale sanitario del Suem 118 ha visitato sul posto l'automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.