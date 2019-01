Scontro inevitabile causa mancata precedenza: conducente trasportato all’ospedale

Infrazione del codice stradale. E scontro inevitabile: incidente tra due automobili nell’Alta Padovana, e un conducente ferito portato al pronto soccorso.

I fatti

È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 23 gennaio a Borgoricco, all’incrocio tra via Pelosa e via Sabadina: le due auto (una Panda e una Nissan) si sono scontrate a causa di una mancata precedenza. Uno dei guidatori è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Camposampiero, mentre gli agenti dell'Unione dei Comuni del Camposampierese sono giunti sul posto per i rilievi.