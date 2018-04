Scontro tra auto e moto in pieno centro a Padova: centauro in gravi condizioni

Grave incidente stradale in centro a Padova: una moto e un'automobile si sono scontrati nella rotonda tra viale Codalunga e via Trieste, e ad aver la peggio è stato il centauro.

La dinamica

È successo nel pomeriggio di giovedì: la polizia locale si è subito recata sul posto per i primi rilievi. La dinamica dell'incidente è ancora da stabilire, ma il motociclista (in sella a una Ducati) che si è scontrato con una Citroen C3 è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Padova ed è ricoverato in prognosi riservata. Si segnala traffico molto rallentato in via Tommaseo e via Sarpi.

La testimone oculare

Questa la testimonianza di Alessandra, sul posto al momento dell'incidente: "Sono arrivata negli istanti immediatamente successivi allo scontro e ho subito visto il motociclista che era steso per terra a pancia in giù, a metà tra la rotonda e il cemento, molto distante dal punto in cui si trovava la moto. Lui ha pure provato ad alzarsi facendo leva con un braccio ma una signora gli ha subito urlato di non muoversi per non peggiorare le sue condizioni. Sono ancora sotto shock".

(Notizia in aggiornamento)