Tamponamento in Prato della Valle: auto e scooter si scontrano, uomo a terra

La collisione tra la Vespa Piaggio e una Volvo ha provocato la caduta dell'uomo in sella, rovinato sull'asfalto.

I veicoli

L'incidente si è verificato alle 13 lungo la strada che costeggia Prato della Valle, poco prima dell'attraversamento pedonale che porta all'ex foro boario. A scontrarsi lateralmente sono state la Volvo guidata da un 56enne residente in provincia e uno scooter Vespa con a bordo un 45enne padovano. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, rovinato sull'asfalto dopo che il motorino ha finito la sua corsa contro la cuspide dello spartitraffico tra le due corsie di marcia. Fortunatamente l'uomo è rimasto ferito solo in modo lieve ed è stato trasferito al pronto soccorso dall'ambulanza per le medicazioni. Illeso l'automobilista.

La dinamica

La polizia locale ha eseguito i rilievi per capire l'esatta dinamica dello scontro. Mentre la Volvo aveva appena svoltato a destra proveniendo da via Belludi, lo scooter veniva invece da via Cavazzana. Si sono trovati fianco a fianco diretti verso via Cavalletto e a quel punto è avvenuto l'impatto. Sulla responsabilità dell'incidente gli accertamenti sono ancora in corso. il traffico non ha subito particolari disagi.